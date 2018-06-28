Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует пациентам больниц требовать лекарства, предусмотренные программами государственных закупок, у главврачей, а в случае отказа - обращаться к местной власти и прямо в Минздрав.

Об этом она сказала в комментарии Укринформу.



"Лекарства есть. Мы закупили на 12 программ 100% нужных лекарств. На остальные есть 60-70-80% от потребностей. Проблема в том, что мы получаем лекарства от международных организаций, потом передаем на область, а область раздает больницам. Пациенты не понимают, что в их больницах лекарства есть, их надо требовать у главных врачей", - рассказала Супрун.

В случае отказа врачей выдавать необходимые лекарства, и.о. министра советует обращаться к главному врачу или в департамент местной власти, а если и это не помогает - писать напрямую в Минздрав.

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По мнению Супрун, причина всех проблем - в коррупции, ведь часть лекарств, закупленных государством, больницы продают, часть передают аптекам или получают "откаты" от фармацевтических компаний, чтобы не раздавать те лекарства, которые уже есть.

"Пациентов отправляют в аптеки покупать лекарства за собственные деньги. Это есть коррупция, потому что нет других причин, почему лекарства не выдаются", - возмущается и.о. министра.

В этом контексте она напомнила, что сейчас идет расследование в "Охматдете", где возникла проблема в отделении онкогематологии и трансплантации. Пациенты не получают лекарства, а врачи требуют, чтобы родители покупали их в аптеках.

На вопрос, как предупредить злоупотребления, и.о. министра выразила мнение, что поможет лицензирование врачей. После этого за такие вопиющие нарушения можно будет штрафовать и даже отбирать лицензию.

Супрун также напомнила об уже существующем мобильном приложении для телефона "Лекарства-контроль", где можно посмотреть, какие лекарства и в каких больницах имеются в наличии.

Кроме того, с 2016 года действует приказ Минздрава о том, что все больницы должны выставлять на своих сайтах списки имеющихся лекарств. И этот список должен обновляться еженедельно.

Напомним, Супрун хочет отменить ежегодные медосмотры для госслужащих.