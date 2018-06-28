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Порошенко хочет внести изменения в Конституцию
Фото: twitter.com/stsegolko

Порошенко хочет внести изменения в Конституцию

Президент предлагает закрепить в Основном Законе курс на вступление в НАТО и ЕС

28.06.18 338
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Президент Петр Порошенко пообещал внести в Раду поправки в Конституцию, которые закрепят курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз. Об этом он заявил по случаю Дня Конституции возле памятника Пилипу Орлику.

"Я подам в Верховную Раду обещанную поправку в преамбулу Конституции, которая закрепит две наши стратегические цели, тесно связанные друг с другом - вступление в Евросоюз и членство в НАТО. Возможность собрать триста голосов за такое важное решение в нынешнем составе Верховной Рады есть", - заявил он.

Также он призвал парламент отменить депутатскую неприкосновенность.

"Пришло время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Требую результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году", - добавил Порошенко.

Ранее Конституционный суд одобрил президентский и депутатский законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

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