В Украине откроется посольство Ирландии

В Украине планируют открыть посольство Ирландии.
Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Facebook.
Такое решение было принято по итогам визита главы МИД в Ирландию.
Климкин подчеркнул, что Украина с Ирландией имеет "действительно историческую связь".
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"Нас здесь всегда поддерживали, и с этим связано много личных историй. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, министр иностранных дел Саймон Коуэн занимался сбором средств для помощи Украине", – подчеркнул Климкин.
Также он добавил, что сейчас украинская община Ирландии много делает для защиты Украины, поддерживая украинских военных и помогая ветеранам.
Напомним, Климкин увидел позитив в поражении сборной Германии на Чемпионате мира.