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Видео, фото В Чернигове из-за ливня нуждаются в отселении 50 человек

<span class="label red">Видео, фото</span> В Чернигове из-за ливня нуждаются в отселении 50 человек
Фото: dsns.gov.ua

Начался сбор помощи пострадавшим

30.06.18 180
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В Чернигове в результате проливных дождей нуждаются в отселении 50 человек, также начался сбор помощи для пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Отмечается, что во время второго в течение сегодняшнего дня заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций отмечена необходимость первостепенного  предоставления необходимой помощи пострадавшим горожанам.

Фото: dsns.gov.ua

Так, жильцы наиболее пострадавших домов города, в частности, по ул. Декабристов, 8 и ул. Текстильщиков, 23 (в целом примерно 50 человек), нуждаются в отселении, поскольку оставаться там опасно. Для них срочно выделены свободные помещения в общежитии Строительного лицея по ул. Ивана Мазепы, 70 и по ул. Победы, 183 - в здании "Черниговского учебно-реабилитационного центра №2" Черниговского городского совета.



Заместитель городского головы, руководитель комиссии Андрей Черненко призвал горожан  мобилизовать все силы на помощь черниговцам, которые лишились даже самых необходимых вещей.

В Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 организован сбор необходимых вещей для детей разного возраста и взрослых. Также на период отселения пострадавших город организует для них трехразовое питание.

Кроме того, в освобожденных домах будет обеспечена круглосуточная охрана порядка силами полиции и муниципальной стражи.

Также во время совещания были определены места, требующие немедленного реагирования по ликвидации последствий непогоды для предотвращения несчастных случаев. Для этого, кроме коммунальных служб, дополнительно будут привлекаться также местные силы Нацгвардии и железнодорожного полка.

Ранее сообщалось, что проливные дожди подтопили на Прикарпатье более 200 жилых домов.

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