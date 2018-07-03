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Новости партнеров Контент-маркетинг — путь к сердцу вашего клиента — 17 августа Content Marketing Day

<span class="label">Новости партнеров</span> Контент-маркетинг — путь к сердцу вашего клиента — 17 августа Content Marketing Day
03.07.18 17
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17 августа Академия интернет-маркетинг “WebPromoExperts” проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию - "Content Marketing Day".

Что же такое качественный контент и почему его вес, как канала генерации клиентов, стремительно растет? Как научиться создавать контент, который люди будут читать, сохранять в заметках и делиться ним в социальных сетях? Самый действенный способ узнать это - услышать доклады от экспертов-практиков соответствующей отрасли, которые поделятся своими фишками, кейсами и наработками. Вас ожидает 100% практической информации и никакой воды.

Программа максимально актуализируется на текущий момент, поэтому вы услышите самые свежие тренды и поймёте, что даёт результат именно сейчас.

На конференции вы сможете:

  • узнать, как с помощью контент-стратегии генерировать лояльных клиентов;
  • понять, как следует упаковывать свое предложение;
  • освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;
  • увидеть, как и за счёт чего выделиться на фоне конкурентов;
  • определить, как добиться с помощью качественного контента лояльности клиентов и достижения бизнес-целей;
  • получить свежие идеи для своей контент-стратегии;
  • задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире.

Конференция будет особо полезна, если вы:

  • маркетолог или интернет-маркетолог;
  • копирайтер или редактор;
  • SMM/SEO-специалист;
  • владелец или администратор сайтов;
  • контент-менеджер;
  • предприниматель, который хочет эффективно развивать бизнес в интернете.

И даже если вы давно уже опытный специалист -  усовершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.

Что вас ждет?

  • 8 часов полезной насыщенной информации.
  • 13 спикеров-экспертов с уникальными докладами.
  • только актуальные руководства и рекомендации.
  • подарки и бонусы от организаторов и партнеров.

Как попасть на конференцию?

Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться.  В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

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Организаторы: "WebPromoExperts", "WebPromo"

Спонсоры: "SendPulse"

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