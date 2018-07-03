17 августа Академия интернет-маркетинг “WebPromoExperts” проводит регулярную бесплатную онлайн-конференцию - "Content Marketing Day".
Что же такое качественный контент и почему его вес, как канала генерации клиентов, стремительно растет? Как научиться создавать контент, который люди будут читать, сохранять в заметках и делиться ним в социальных сетях? Самый действенный способ узнать это - услышать доклады от экспертов-практиков соответствующей отрасли, которые поделятся своими фишками, кейсами и наработками. Вас ожидает 100% практической информации и никакой воды.
Программа максимально актуализируется на текущий момент, поэтому вы услышите самые свежие тренды и поймёте, что даёт результат именно сейчас.
На конференции вы сможете:
- узнать, как с помощью контент-стратегии генерировать лояльных клиентов;
- понять, как следует упаковывать свое предложение;
- освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;
- увидеть, как и за счёт чего выделиться на фоне конкурентов;
- определить, как добиться с помощью качественного контента лояльности клиентов и достижения бизнес-целей;
- получить свежие идеи для своей контент-стратегии;
- задать интересующий вопрос спикеру в прямом эфире.
Конференция будет особо полезна, если вы:
- маркетолог или интернет-маркетолог;
- копирайтер или редактор;
- SMM/SEO-специалист;
- владелец или администратор сайтов;
- контент-менеджер;
- предприниматель, который хочет эффективно развивать бизнес в интернете.
И даже если вы давно уже опытный специалист - усовершенствуйте свои подходы и узнайте, как добиваться еще более быстрых и более высоких результатов.
Что вас ждет?
- 8 часов полезной насыщенной информации.
- 13 спикеров-экспертов с уникальными докладами.
- только актуальные руководства и рекомендации.
- подарки и бонусы от организаторов и партнеров.
Как попасть на конференцию?
Мероприятие бесплатное в онлайне, для участия необходимо зарегистрироваться. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.
Вам это может быть интересно: Курсы по маркетингу в Киеве
Организаторы: "WebPromoExperts", "WebPromo"
Спонсоры: "SendPulse"