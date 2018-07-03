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Видео Под Одессой пронесся смерч

<span class="label red">Видео</span> Под Одессой пронесся смерч
Фото: Скриншот из видео

Вихрь зафиксировали вблизи села Маяки Беляевского района

03.07.18 1019
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В Одесской области во вторник, 3 июня, пронесся смерч.

Соответствующее видео в соцсети Facebook опубликовал очевидец Владимир Пономарчук.

Вихрь зафиксировали вблизи села Маяки Беляевского района.

Смерч подхватил пыль и ветви на открытом поле.



Кроме того, снять на фотокамеру смерч удалось жительнице Одессы Валентине Елпатьевской.

"Мне удалось снять настоящий смерч. Несколько таких столбов образовались где-то далеко в районе Сухого Лимана, ну или в его окрестностях. Зрелище, конечно, красивое, но становится страшновато - стихии бушуют и совсем рядом", - написала она в соцсети Facebook.

Ранее жители Килийского района Одесской области стали свидетелями того, как в море пронесся смерч

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