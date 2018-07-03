В Одесской области во вторник, 3 июня, пронесся смерч.
Соответствующее видео в соцсети Facebook опубликовал очевидец Владимир Пономарчук.
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Вихрь зафиксировали вблизи села Маяки Беляевского района.
Смерч подхватил пыль и ветви на открытом поле.
Кроме того, снять на фотокамеру смерч удалось жительнице Одессы Валентине Елпатьевской.
"Мне удалось снять настоящий смерч. Несколько таких столбов образовались где-то далеко в районе Сухого Лимана, ну или в его окрестностях. Зрелище, конечно, красивое, но становится страшновато - стихии бушуют и совсем рядом", - написала она в соцсети Facebook.
Ранее жители Килийского района Одесской области стали свидетелями того, как в море пронесся смерч.