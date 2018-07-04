Кабмин утвердил гендиректора Укрпочты

До сих пор Игорь Смелянский был в статусе и.о.

В среду, 4 июля, Кабинет министров согласился с предложением Мининфраструктуры назначить генеральным директором ПАО "Укрпочта" Игоря Смелянского, который в настоящее время исполняет обязанности гендиректора компании. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Пункт 2: "Некоторые вопрос ПАО "Укрпошта". Нет возражений? – Нет. Решение поддержано", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно одобренному протокольному решению, Мининфраструктуры в месячный срок обязано обеспечить заключение контракта со Смелянским.

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Напомним, Кабмин 20 апреля 2016 года назначил Смелянского, менеджера американского офиса KPMG, главой правления Укрпочты. При реорганизации компании он перешел на должность и.о. гендиректора.