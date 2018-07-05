В Харькове будут судить 69-летнего пенсионера за распространение детской порнографии

Мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы

Харьковская областная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 69-летнего мужчину за хранение и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пенсионера разоблачили в мае этого года через IP-адрес, с которого распространялся запрещенный контент.

Видеоматериалы, содержащие сцены детской порнографии, пожилой мужчина загрузил из запрещенных интернет-ресурсов. Видео он хранил на своем ноутбуке и распространял через популярную файлообменную программу.

Мужчина свою вину признает. Теперь ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Ватикане суд приговорил экс-дипломата Карло Капеллу к 5 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии.