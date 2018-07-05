Фокус выпустил рейтинг "100 украинских брендов, которыми мы можем гордиться"

В рамках рейтинга "100 украинских брендов, которыми мы можем гордиться" победители, отличающиеся инновационными решениями в бизнесе, рассказали о своем опыте и успехах, несущие инновации.
Своими инструкциями по мотивации поделились основатель Семейной кожевенной мастерской Babak Александр Божик, директор бренда "СПРАВЖНЄ-Є" Александр Молодецкий, основательница бренда Istihome Яна Годенко, маркетолог ТМ Mira Meat Сергей Мазуркевич, сооснователь бренда Sammy Icon Филипп Литвинов.
Также советы, как искать и внедрять инновации в бизнес, озвучил генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов.
"Рейтинг инновационности в пределах "100 украинских брендов, которыми мы можем гордиться" показал, что украинские компании делают ставки на инновации и выигрывают. Ведь когда новаторская идея сочетается с инновационным подходом к ее реализации (конечно же, с мнением о потребителе!), рождается успех", - отметил Джамалов.
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Ежедневно эти компании используют для своего бизнеса ноутбуки ThinkPad от Lenovo. Насколько этот рабочий инструмент помогает работать эффективнее - поделились опытом топ-менеджеры и основатели успешных компаний в Украине.