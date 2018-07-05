До 10 июля в Украине будет тепло

Укргидрометцентр дал прогноз погоды до 10 июля. В Украину возвращается жара и грозы.

"В Украине 6 июля переменная облачность, без осадков, только в западных и северных областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южной части до 30°", - говорится в сообщении.

7-8 июля в Украине переменная облачность, в южной, восточной частях и на Днепропетровщине местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, днем 26-31°. На остальной территории ночью без осадков, днем небольшие (в Карпатском регионе умеренные) кратковременные дожди, грозы (7 июля на севере местами); температура ночью 12-17°, днем 23-28°, 8 июля в западной части 19-24°. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

9-10 июля местами кратковременные дожди, грозы. Температура в южной, восточной части и на Днепропетровщине ночью 14-20°, днем 25-31°; на остальной территории ночью 11-17°, днем 21-27°, в западных областях 19-24°.

В Киеве 6 июля переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°. По области - переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

7-8 июля в столице переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди (7 июля местами). Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

9-10 июля в Киеве местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

Напомним, синоптики обещали украинцам до +41 градуса в июле.