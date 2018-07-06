Полиция задержала подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве, - СМИ

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского, произошедшего накануне в одном из дворов жилых домов Киева. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемый недавно вышел из мест лишения свободы. По предварительным данным, полицейский хотел продать ему золотую цепочку большого веса. Сразу после встречи злоумышленник сел в машину на заднее сиденье, после чего они отъехали в соседний двор под предлогом необходимости проверки подлинности драгоценного металла в изделии.

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После этого злоумышленник сделал два выстрела в полицейского из пистолета ТТ через спинку сидения.

Напомним, 5 июля в центре Киева на улице Щусева в собственном авто застрелили 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака.