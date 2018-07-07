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Главная » Страна » Подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве арестовали

Подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве арестовали

Подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве арестовали
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное

07.07.18 33
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Прокуратура Киева объявила подозрение 48-летнему жителю Киевской области по факту умышленного убийства полицейского Дмитрия Глушака.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления, через сеть интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече", - сообщили в прокуратуре.

Во время встречи в машине, задержанный дважды выстрелил в Глушака, затем забрал  цепочку и сотовый телефон.

"Собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению", - уточнили в прокуратуре.

Задержанному объявили подозрение за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенное с насилием) УК Украины.

Шевченковский районный суд сегодня избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

По ее словам, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Напомним, 5 июля в центре Киева на улице Щусева в собственном авто застрелили 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака.

6 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского.

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