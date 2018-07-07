За июнь административную границу с аннексированным Крымом пересекли больше 257 тысяч человек.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



Отмечается, что границу в Херсонской области пересекло свыше 41 тысяч авто, что больше показателей за май на 37,68%.

График: mtot.gov.ua

В МинВОТ добавили, что через КПВВ Чонгар в направлении Украины пересекли 53,3 тысяч человек и свыше десяти тысяч авто. В обратном направлении границу пересекли - 73 тысячи человек и свыше 12 320 машин.

КПВВ Каланчак в направлении Украины пересекли почти 50 тысяч человек и 5,5 тысяч авто, в обратном направлении - почти 64 тысяч человек и 6 740 машин.



Через КПВВ Чаплинка в направлении Украины пересекли границу семь тысяч граждан и 2850 авто, в обратном направлении - 11 тысяч человек и 3640 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что за 4 года население Крыма сильно постарело за счет массового отъезда молодых людей.