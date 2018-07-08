Левка Лукьяненко похоронят 10 июля

Украинского диссидента Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище в Киеве.

Прощание состоится 9 и 10 июля.

Об этом сообщает в Facebook украинский писатель Владимир Яворивский.

"Наконец жена Левка Надя приняла окончательное решение: в понедельник с ним можно попрощаться в его доме, в с. Хотов. Во вторник с 10 до 12 - в Клубе КМ (Институтская). Отпевание во Владимирском с 12.30 по 13.30. Захоронения на Байковом", - сообщил Яворивский.

Прощание в с. Хотов начнется в 14:00.

Напомним, Украинский писатель, диссидент, один из авторов Акта о независимости Украины и экс-нардеп Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни.