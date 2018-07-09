Кроме американских прибывают также корабли ВМФ Турции и Румынии

Сегодня, 9 июля, в Одессе стартуют украинско-американские учения Sea Breeze-2018.



Накануне в морской порт зашел американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78). Также в учениях примет участие флагманский корабль ВМФ США USS Mount Whitney, передает Укринформ.

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Кроме американских прибывают также корабли ВМФ Турции и Румынии, подразделения специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады, грузинские и молдавские подразделения морской пехоты.





Всего будут участвовать в учениях Sea Breeze-2018 военные 14 государств: Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции.





Во время учений, которые будут длиться с 9 по 21 июля, отработают задания, согласованные многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

Отметим, в 2017 году приняли участие в учениях более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личного состава из 16 стран мира, включая Украину.