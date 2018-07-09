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Главная » Страна » После отравления в лагере под Киевом ребенок неделю остается в коме
Отравление детей в лагерях

После отравления в лагере под Киевом ребенок неделю остается в коме

После отравления в лагере под Киевом ребенок неделю остается в коме
Фото: Наш Киев

Состояние девочки стабильно тяжелое

09.07.18 373
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8-летняя девочка, которую госпитализировали с отравлением из оздоровительного заведения санаторного типа "Славутич" на Киевщине, седьмые сутки находится в коме. 

Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Александр Горган, передает Украинская правда.

"Ребенок до сих пор в коме, состояние стабильно тяжелое. Но давление, которое раньше поддерживали медикаментозно, поддерживает уже самостоятельно. Это единственный положительный сдвиг", - сказал он.

Здоровье остальных 11 детей, которые отравились в лагере, по словам Горгана, "стабильно улучшается".

По словам Горгана, 10 или 11 июля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будет отчитываться представитель Госпродпотребслужбы, и после этого будет понятно, что спровоцировало отравление, и "будут приняты соответствующие решения".

Напомним, 2 июля в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое отравление 12 воспитанников "Школы Дерюгиных", которые тренировались и отдыхали в детском лагере "Славутич". 

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