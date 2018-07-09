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Главная » Страна » Киевводаканал не будет вводить в столице график подачи воды

Киевводаканал не будет вводить в столице график подачи воды

Киевводаканал не будет вводить в столице график подачи воды
Фото: procherk.info

В городе достаточно жидкого хлора для обеззараживания воды

09.07.18 16
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Киев достаточно обеспечен хлором для обеззараживания воды. В связи с этим ближайшее время в городе не планируется введение графика подачи воды, сообщает пресс-служба Киевводоканала.

"Город Киев на сегодняшний день в достаточном количестве обеспечен жидким хлором, который Киевводоканал использует для обеззараживания питьевой воды", - сообщил гендиректор окмпании Дмитрий Новицкий.

Также отмечается, что водоканалы Украины  рассматривают различные способы обеззараживания воды  в качестве альтернативы хлору. Прорабатывается несколько вариантов его замены гипохлоритом натрия, смешанными оксидантами или диоксидои хлора.

Напомним, в середине июня предприятие химической отрасли "Днепразот", которое производит жидкий хлор, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил об остановке производства. 

После этого в "Киевводоканале" заявили, что если завод "Днепразот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели (9 июля) в некоторых регионах Украины может быть значительно ограничена подача воды в централизованную водопроводную сеть, а в некоторых регионах - полностью прекращена

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