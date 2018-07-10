Мэр Одессы подал в суд на Украину

Европейский суд по правам человека принял иск мэра Одессы Геннадия Труханова, поданный в связи с его задержанием детективами Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщается на сайте юридической компании, которая представляет его интересы по указанному делу.

Отмечается, что ЕСПЧ "принял к рассмотрению" заявление Труханова, который пожаловался на нарушение ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – "права на свободу и личную неприкосновенность" лица.

"Мы неоднократно говорили о негативных процессуальных последствиях незаконного задержания и факте нарушения правоохранительными органами национального законодательства и международных обязательств. Соответствующая жалоба была принята и Европейским судом по правам человека 6 июня 2018 года", - сообщил представитель мэра Александр Лысак.

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Напомним, ранее ВВС опубликовало расследование, в котором говорится, что в Лондоне обнаружены восемь объектов недвижимости, якобы приобретенных через оффшорную корпорацию Rubicon Group, компании которой находились под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.

Затем BBC опубликовало видео, как британский журналист пытается задать вопрос Труханову об элитной недвижимости, после чего на него нападает охрана одесского городского главы.