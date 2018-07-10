В Украине подорожал импортный газ

В сравнении с прошлым месяцем цена выросла на 2,4%

Средняя цена импортного газа для украинских предприятий в июне составила $266,35 (6 960 грн) за тысячу куб. м.

Данные опубликованы на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В сравнении с предыдущим месяцем цена импорта газа повысилась на 2,4%.

Согласно данным МЭРТ, в январе 2018 года цена импортного газа за 1 тыс. куб. м составляла $272,9 (7,8 тыс. грн), в феврале – $276,9 (7,4 тыс. грн), в марте – $274,6 (7,2 тыс. грн), в апреле – $309,9 (8,1 тыс. грн), в мае – $260 (6,8 тыс. грн).

По данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в мае 2018 года составила 14,2 тыс. грн/тонна, что на 7,5% больше, чем в апреле 2018 года (13,2 тыс. грн/тонна).

Напомним, Нафтогаз Украины в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины по цене 7629 грн за тыс. куб. м (без НДС).