АМКУ проверяет отели, которые "нарисовали" себе звезды

Например, в Харькове гостиницы "рисуют" их себе, не имея на это юридических полномочий

Территориальные отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начали расследование в отношении самовольного предоставления себе звезд отелями в некоторых городах-курортах.



Об этом на брифинге сказал председатель АМКУ Юрий Терентьев, сообщает УНН во вторник, 10 июля.

"Есть один эпизод, связанный с ростом цен на гостиничные услуги перед матчем финала Лиги чемпионов в Киеве. Другая проблематика, которая изучается сейчас в Харькове, Днепропетровске, в Одессе, во Львове и Киеве – это вопрос недобросовестной конкуренции, связанные с установлением звезд на гостиницах. Поскольку проверки в Харькове показали, что некоторые отели "рисуют" себе звезды, не имея на это соответствующих юридических полномочий", – рассказал Терентьев.

Отметим, в 2017 году туристы 3,2 млрд раз ночевали в гостиницах Евросоюза, что на 5,1% показателя 2016 года.