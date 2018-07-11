В Сенате США представили проект резолюции по Крыму

В Сенате США представлен проект резолюции, осуждающей незаконные попытки РФ аннексировать Крым.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.
Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендезом и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесли на рассмотрение американского Сената проект резолюции, осуждающей незаконные попытки России оккупировать украинский Крым.
В документе подтверждается позиция Сената о том, что Крым - это часть суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.
Также резолюция осуждает нарушения прав человека на полуострове.
Сенаторы призывают правительство США продолжать применять санкции против РФ, а также приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению новых санкций.
Резолюция содержит призыв к правительству США объявить, что внешняя политика США заключается в том, чтобы никогда не признавать незаконной аннексии Крыма Россией.
Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что политика Вашингтона в отношении Крыма остается неизменной.