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Главная » Страна » В Сенате США представили проект резолюции по Крыму

В Сенате США представили проект резолюции по Крыму

В Сенате США представили проект резолюции по Крыму
Фото из открытых источников

Документ осуждает нарушения прав человека на полуострове

11.07.18 271
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В Сенате США представлен проект резолюции, осуждающей незаконные попытки РФ аннексировать Крым.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендезом и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесли на рассмотрение американского Сената проект резолюции, осуждающей незаконные попытки России оккупировать украинский Крым.

В документе подтверждается позиция Сената о том, что Крым - это часть  суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.

Также резолюция осуждает нарушения прав человека на полуострове.

Сенаторы призывают правительство США продолжать применять санкции против РФ, а также приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению новых санкций.

Резолюция содержит призыв к правительству США объявить, что внешняя политика США заключается в том, чтобы никогда не признавать незаконной аннексии Крыма Россией.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что политика Вашингтона в отношении Крыма остается неизменной.

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