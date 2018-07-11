Никто из 174 пассажиров не пострадал

Утром в среду, 11 июля, в "Борисполе" совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Anda Air, выполнявший рейс из Киева в Анталию. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой.

"Приземление воздушного судна с 174 пассажирами и 6 членами экипажа прошло успешно. Все службы Международного аэропорта "Борисполь" продемонстрировали слаженную, профессиональную работу", - говорится в сообщении.

ТСН со ссылкой на туроператора Join UP!, по заказу которого совершался полет, сообщает, что причиной экстренной посадки стало попадание птицы в двигатель самолета.

Самолет вылетел из аэропорта "Киев" в 09:09 с туристами.

"Посадка выполнена успешно. Предварительно Киев – Анталия рейс перенесен на 14:30 после того, как будет проведен технический осмотр самолета. Туристам на период ожидания туроператор Join UP! обеспечивает напитки и питание", - говорится в заявлении компании.

Напомним, ЮАР в Претории недалеко от аэропорта Уондербум потерпел крушение пассажирский самолет. Пострадало около 20 человек.