Две трети украинцев поддерживают мирные пути решения конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

Так, 32% опрошенных поддерживают прекращение военных действий и признание территорий ОРДЛО временно оккупированными (замораживание конфликта), 24% выступают за предоставление этим территориям самостоятельности, или федеративного статуса края в составе Украины, и 9% - за полное их отделения.

За продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе выступает только 21% украинцев.

Только 14% считают, что Украина должна полностью выполнить все поставленные условия в Минских соглашениях. 17% считают, что нужно выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников. Относительное большинство (32%) утверждает, что нужно пересмотреть эти договоренности и подписать новые соглашения. Треть ничего не смогли ответить на этот вопрос.

При этом лишь 9% опрошенных отметили, что хорошо знают содержание Минских соглашений. Еще 49% заявили, что знакомы с ними поверхностно, слышали о них в СМИ. Почти 40% опрошенных вообще не знакомы с содержанием договоренностей.

Опрос проводился 22 июня - 5 июля 2018 года. Были опрошены 3200 респондентов возрастом от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,7%.

Напомним, замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что люди с обеих сторон линии соприкосновения, с которыми общаются наблюдатели, говорят нам о том, что они не понимают, почему до сих пор идет этот конфликт.