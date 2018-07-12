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Главная » Страна » Телеканал "Интер" обжалует штраф за концерт на 9 мая

Телеканал "Интер" обжалует штраф за концерт на 9 мая

Телеканал "Интер" обжалует штраф за концерт на 9 мая
Телеканал Интер / Фото: "ukrnationalism.com/"

По мнению руководства телеканала, Нацсовет не предоставил аргументированных и обоснованных подтверждений нарушения

12.07.18 311
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Телеканал "Интер" категорически не согласен с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа за концерт ко Дню Победы и обжалует его в судебном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Телеканал "Интер" категорически не согласен с решением Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа в связи с трансляцией программы к Дню Победы "Победа. Одна на всех" и будет защищать свои интересы и интересы миллионов телезрителей в судебном порядке", - заявляют в телеканале.

По мнению телеканала, проведенная 22-23 мая 2018 года внеплановая выездная проверка канала Нацсовет не предоставил аргументированных и обоснованных подтверждений нарушения телеканалом положений действующего законодательства, в связи с этим, телеканал подал иск в суд на Нацсовет.

Напомним, по мнению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, во время концерта на телеканале "Интер" присутствовало разжигание ненависти.

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