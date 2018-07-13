Рада в первом чтении поддержала одно из требований "евробляхеров"

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект №8487 о снижении стоимости растаможки автомобилей на европейских номерах. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов, передает пресс-служба парламента.
Законом предлагается новая формула расчета акцизного налога. За основу будет браться базовая ставка в 50 евро для машин на бензиновом двигателе и 75 евро для машин на дизельном двигателе. Для расчета акциза, эту сумму нужно будет умножить на количество лет с года, следующего после производства машины, и на коэффициент объема двигателя (объем двигателя в кубических сантиметрах, поделенный на 1000) .
Напомним, 11 июля владельцы автомобилей с иностранной регистрацией вышли на бессрочную акцию протеста.
Они требуют отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", а также рассмотреть Верховной Радой законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможивание машин.