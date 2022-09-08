Названы самые популярные "евробляхи" из Литвы в Украине за 2022 год
Подержанные авто из Литвы пользуются спросом в Украине благодаря невысокой цене. Чаще всего из этой страны украинцы пригоняют автомобили немецкого производства.
В последние годы Литва является одним из самых больших экспортеров авто с пробегом в Украину. В 2022 году из этой страны ввезено уже 32,6 тыс. машин или 11,4% от общего количества. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.
Именно из Литвы ввезли едва огромное количество "евроблях". Отмена платы за растаможку привела к росту импорта подержанных авто на литовских номерах. Если в начале года из этой страны ввозили 2,5-3 тыс. машин в месяц, то в мае-июне – уже по 11-12 тыс.
Подавляющее большинство б/у авто из Литвы в Украине – очень дешевые: 89% из них – ценой менее 5000 долларов. Больше всего "евроблях" (8,9 тысяч) купили $1000-2000.
Как правило, на авторынках Литвы покупают авто европейского производства. Больше всего пригоняют немецких моделей, а лидирует бренд Volkswagen.Важно
Самые популярные б/у авто из Литвы в Украине за 2022 год:
- Volkswagen Passat — 2149 авто (средняя цена – $2087)
- Volkswagen Golf — 1665 авто (средняя цена – $1649)
- Audi A6 — 1125 авто (средняя цена – $2795)
- Opel Zafira — 1037 авто (средняя цена – $1538)
- Skoda Octavia — 994 авто (средняя цена – $2161)
- Volkswagen Touran — 878 авто (средняя цена – $2035)
- Audi A4 — 846 авто (средняя цена – $2299)
- Opel Astra — 837 авто (средняя цена – $1604)
- Renault Megane — 797 авто (средняя цена – $1989)
- BMW 5 Series — 792 авто (средняя цена – $3264)
- Renault Scenic — 732 авто (средняя цена – $1828)
- Mercedes-Benz E-Class — 707 авто (средняя цена – $3153)
- BMW 3 Series — 617 авто (средняя цена – $2763)
- Toyota Avensis — 613 авто (средняя цена – $2126)
- BMW X5 — 588 авто (средняя цена – $4548)
Ранее Фокус также рассказывал про самые популярные б/у авто из Германии за 2022 год.