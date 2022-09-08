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Авто

Названы самые популярные "евробляхи" из Литвы в Украине за 2022 год

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Фото: autoua.net | В основном из Литвы пригоняют авто немецких брендов

Подержанные авто из Литвы пользуются спросом в Украине благодаря невысокой цене. Чаще всего из этой страны украинцы пригоняют автомобили немецкого производства.

В последние годы Литва является одним из самых больших экспортеров авто с пробегом в Украину. В 2022 году из этой страны ввезено уже 32,6 тыс. машин или 11,4% от общего количества. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Именно из Литвы ввезли едва огромное количество "евроблях". Отмена платы за растаможку привела к росту импорта подержанных авто на литовских номерах. Если в начале года из этой страны ввозили 2,5-3 тыс. машин в месяц, то в мае-июне – уже по 11-12 тыс.

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Чаще всего из Литвы пригоняют Volkswagen Passat

Подавляющее большинство б/у авто из Литвы в Украине – очень дешевые: 89% из них – ценой менее 5000 долларов. Больше всего "евроблях" (8,9 тысяч) купили $1000-2000.

Как правило, на авторынках Литвы покупают авто европейского производства. Больше всего пригоняют немецких моделей, а лидирует бренд Volkswagen.

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Самые популярные б/у авто из Литвы в Украине за 2022 год:

  1. Volkswagen Passat — 2149 авто (средняя цена – $2087)
  2. Volkswagen Golf — 1665 авто (средняя цена – $1649)
  3. Audi A6 — 1125 авто (средняя цена – $2795)
  4. Opel Zafira — 1037 авто (средняя цена – $1538)
  5. Skoda Octavia — 994 авто (средняя цена – $2161)
  6. Volkswagen Touran — 878 авто (средняя цена – $2035)
  7. Audi A4 — 846 авто (средняя цена – $2299)
  8. Opel Astra — 837 авто (средняя цена – $1604)
  9. Renault Megane — 797 авто (средняя цена – $1989)
  10. BMW 5 Series — 792 авто (средняя цена – $3264)
  11. Renault Scenic — 732 авто (средняя цена – $1828)
  12. Mercedes-Benz E-Class — 707 авто (средняя цена – $3153)
  13. BMW 3 Series — 617 авто (средняя цена – $2763)
  14. Toyota Avensis — 613 авто (средняя цена – $2126)
  15. BMW X5 — 588 авто (средняя цена – $4548)

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