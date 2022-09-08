Названо найпопулярніші "євробляхи" з Литви в Україні за 2022 рік

Вживані авто з Литви мають попит в Україні завдяки невисокій ціні. Найчастіше із цієї країни українці приганяють автомобілі німецького виробництва.

В останні роки Литва є одним із найбільших експортерів авто з пробігом в Україну. 2022 року з цієї країни ввезено вже 32,6 тис. машин або 11,4% від загальної кількості. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Саме з Литви ввезли ледве величезну кількість "євроблях". Скасування плати за розмитнення призвело до зростання імпорту авто на литовських номерах. Якщо на початку року із цієї країни ввозили 2,5-3 тис. машин на місяць, то у травні-червні – вже по 11-12 тис.

[ + – ] Найчастіше з Литви приганяють Volkswagen Passat

Переважна більшість вживаних автомобілів з Литви в Україні – дуже дешеві: 89% з них – ціною менше 5000 доларів. Найбільше "євроблях" (8,9 тисяч) придбали за $1000-2000.

Як правило, на авторинках Литви купують авто європейського виробництва. Найбільше приганяють німецькі моделі, а лідирує бренд Volkswagen.

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Найпопулярніші вживані авто з Литви в Україні за 2022 рік:

Volkswagen Passat — 2149 авто (середня ціна — $ 2087) Volkswagen Golf — 1665 авто (середня ціна — $ 1649) Audi A6 — 1125 авто (середня ціна — $ 2795) Opel Zafira — 1037 авто (середня ціна — $ 1538) Skoda Octavia — 994 авто (середня ціна — $ 2161) Volkswagen Touran — 878 авто (середня ціна — $ 2035) Audi A4 — 846 авто (середня ціна — $ 2299) Opel Astra — 837 авто (середня ціна — $ 1604) Renault Megane — 797 авто (середня ціна — $ 1989) BMW 5 Series — 792 авто (середня ціна — $ 3264) Renault Scenic — 732 авто (середня ціна — $ 1828) Mercedes-Benz E-Class — 707 авто (середня ціна — $ 3153) BMW 3 Series — 617 авто (середня ціна — $ 2763) Toyota Avensis — 613 авто (середня ціна — $ 2126) BMW X5 — 588 авто (середня ціна — $ 4548)

Раніше Фокус також розповідав про найпопулярніші вживані авто з Німеччини за 2022 рік.