Продаж електромобілів в Україні збільшився вдвічі: ТОП-5 популярних моделей

Електромобілі в Україні мають підвищений попит і загальна їх кількість у нашій країні перевищила 40 тисяч. Більшість електрокарів — як і раніше, уживані.

За серпень українці придбали 1489 електромобілів. Це трохи (на 14%) менше, ніж у липні, але майже вдвічі перевищує показник серпня минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

У серпні придбали 1397 легкових електрокарів (1245 уживаних і 152 нових) і 92 — комерційних (усі з пробігом). Лідер на ринку незмінний уже кілька років — це Nissan Leaf. Водночас збільшився попит на електромобілі Volkswagen — вони потіснили Tesla.

[ + – ] Nissan Leaf — багаторічний лідер на ринку електромобілів в Україні Фото: Nissan

Найпопулярніші електромобілі в Україні за серпень 2022 року:

Nissan Leaf — 297 проданих авто Volkswagen ID.4 — 154 Volkswagen e-Golf — 150 Renault Zoe — 97 Tesla Model 3 — 60

Серед комерційних моделей лідирує мінівен Renault Kangoo ZE — куплено 40 цих електрокарів.

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Загалом за вісім місяців 2022 року українці придбали 7366 електромобілів — на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом в Україні вже зареєстровано 40 752 електрокари — це значно більше, ніж, наприклад, у сусідній Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко знизився попит на вживані автомобілі — їх продаж упав утричі.