Продажи электромобилей в Украине выросли вдвое: ТОП-5 популярных моделей
Электромобили в Украине пользуются повышенным спросом и общее их количество в нашей стране превысило 40 тысяч. Большинство электрокаров — по-прежнему подержанные.
За август украинцы приобрели 1489 электромобилей. Это немного (на 14%) меньше, чем в июле, но зато почти в два раза превышает показатель августа прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В августе приобрели 1397 легковых электрокаров (1245 подержанных и 152 новых) и 92 — коммерческих (все с пробегом). Лидер на рынке неизменный вот уже несколько лет — это Nissan Leaf. В то же время, увеличился спрос на электромобили Volkswagen — они потеснили Tesla.
Самые популярные электромобили в Украине за август 2022 года:
- Nissan Leaf – 297 проданных авто
- Volkswagen ID.4 – 154
- Volkswagen e-Golf – 150
- Renault Zoe – 97
- Tesla Model 3 – 60
Среди коммерческих моделей лидирует минивэн Renault Kangoo Z.E. — куплено 40 этих электрокаров.Важно
Всего за восемь месяцев 2022 года украинцы приобрели 7366 электромобилей — на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности, в Украине уже зарегистрировано 40 752 электрокара — это существенно больше, чем, например, в соседней Польше.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко снизился спрос на подержанные автомобили — их продажи упали в три раза.