Продажи электромобилей в Украине выросли вдвое: ТОП-5 популярных моделей

Электромобили в Украине пользуются повышенным спросом и общее их количество в нашей стране превысило 40 тысяч. Большинство электрокаров — по-прежнему подержанные.

За август украинцы приобрели 1489 электромобилей. Это немного (на 14%) меньше, чем в июле, но зато почти в два раза превышает показатель августа прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В августе приобрели 1397 легковых электрокаров (1245 подержанных и 152 новых) и 92 — коммерческих (все с пробегом). Лидер на рынке неизменный вот уже несколько лет — это Nissan Leaf. В то же время, увеличился спрос на электромобили Volkswagen — они потеснили Tesla.

[ + – ] Nissan Leaf — многолетний лидер на рынке электромобилей в Украине Фото: Nissan

Самые популярные электромобили в Украине за август 2022 года:

Nissan Leaf – 297 проданных авто Volkswagen ID.4 – 154 Volkswagen e-Golf – 150 Renault Zoe – 97 Tesla Model 3 – 60

Среди коммерческих моделей лидирует минивэн Renault Kangoo Z.E. — куплено 40 этих электрокаров.

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Всего за восемь месяцев 2022 года украинцы приобрели 7366 электромобилей — на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности, в Украине уже зарегистрировано 40 752 электрокара — это существенно больше, чем, например, в соседней Польше.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко снизился спрос на подержанные автомобили — их продажи упали в три раза.