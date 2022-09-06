Названы самые популярные б/у авто из Америки в Украине за 2022 год

Война затруднила доставку авто из США, поэтому их популярность в 2022 году существенно снизилась. Чаще всего украинцы покупают в Америке подержанные кроссоверы.

Подержанные автомобили из Америки в Украине были очень популярными в прошлые годы. Однако во время войны их импорт резко упал, сообщает Институт исследования авторынка.

За 2022 год в Украину ввезли 29,1 тыс. б/у авто из США и Канады. Это 9,7% от всего секонд-хенда, импортированного в нашу страну.

[ + – ] Nissan Rogue уже не один год является самым популярным авто из США Фото: Nissan

Падение популярности "битков" из Америки обусловлено сложностями логистики во время войны. Раньше их доставляли морем в порты Одесской области, однако теперь они заблокированы. Соответственно, приходится завозить машины в порты Польши или Румынии, а оттуда автовозами транспортировать в Украину. Естественно, доставка существенно подорожала, поэтому сейчас выгоднее пригнать авто из Европы.

Подтверждением этому являются цены на б/у авто из США и Канады: если машины из Германии или другой страны ЕС стоят в среднем до 5000 долларов, то "американцы" дороже — $2000-7000. Больше всего завезли машин стоимостью 3000-4000 долларов (4,9 тыс.), $4000-5000 (4,3 тыс.) и 2000-3000 долларов (4,2 тыс.).

Сами автомобили также отличаются. Если из ЕС пригоняют подержанные седаны, универсалы и минивэны, то из Америки везут и кроссоверы. Лидером остается Nissan Rogue.

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Самые популярные б/у авто из США и Канады в Украине за 2022 год:

Nissan Rogue — 1369 авто, (средняя цена – $5584); Volkswagen Jetta — 1035 авто, (средняя цена – $3515); Ford Fusion — 936 авто, (средняя цена – $3904); Volkswagen Passat — 891 авто, (средняя цена – $3776); Dodge Journey — 841 авто, (средняя цена – $3693); Ford Escape — 793 авто, (средняя цена – $4792); Ford Focus — 753 авто, (средняя цена – $2572); Volkswagen Tiguan — 744 авто, (средняя цена – $5948); Jeep Cherokee — 738 авто, (средняя цена – $5418); Jeep Compas — 734 авто, (средняя цена – $4677); Audi Q5 — 631 авто, (средняя цена – $8640); Mazda CX-5 — 566 авто, (средняя цена – $7229) BMW X5 — 552 авто, (средняя цена – $11 545) BMW 3 Series — 529 авто, (средняя цена – $6493) Mitsubishi Outlander — 523 авто, (средняя цена – $5473)

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