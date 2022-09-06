Названо найпопулярніші вживані авто з Америки в Україні за 2022 рік
Війна ускладнила доставку авто зі США, тому їхня популярність у 2022 році суттєво знизилася. Найчастіше українці купують в Америці вживані кросовери.
Автомобілі з Америки в Україні були дуже популярними в минулі роки. Однак під час війни їхній імпорт різко впав, повідомляє Інститут дослідження авторинку.
За 2022 рік в Україну ввезли 29,1 тис. б/в авто зі США та Канади. Це 9,7% всього секонд-хенду, імпортованого в нашу країну.
Падіння популярності "битків" з Америки зумовлено складнощами логістики під час війни. Раніше їх доставляли морем до портів Одеської області, проте наразі вони заблоковані. Відповідно, доводиться завозити машини до портів Польщі чи Румунії, а звідти автовозами транспортувати до України. Звичайно, доставка значно подорожчала, тому зараз вигідніше пригнати авто з Європи.
Підтвердженням цьому є ціни на вживані авто зі США та Канади: якщо машини з Німеччини чи іншої країни ЄС коштують у середньому до 5000 доларів, то "американці" дорожчі — $2000-7000. Найбільше завезли машин вартістю 3000-4000 доларів (4,9 тис.), $4000-5000 (4,3 тис.) та 2000-3000 доларів (4,2 тис.).
Самі автомобілі також відрізняються. Якщо з ЄС приганяють старі седани, універсали та мінівени, то з Америки везуть і кросовери. Лідером залишається Nissan Rogue.Важливо
Найпопулярніші вживані авто зі США та Канади в Україні за 2022 рік:
- Nissan Rogue — 1369 авто, (середня ціна — $ 5584);
- Volkswagen Jetta — 1035 авто, (середня ціна — $ 3515);
- Ford Fusion — 936 авто, (середня ціна — $ 3904);
- Volkswagen Passat — 891 авто, (середня ціна — $ 3776);
- Dodge Journey — 841 авто, (середня ціна — $ 3693);
- Ford Escape — 793 авто, (середня ціна — $ 4792);
- Ford Focus — 753 авто, (середня ціна — $ 2572);
- Volkswagen Tiguan — 744 авто, (середня ціна — $ 5948);
- Jeep Cherokee — 738 авто, (середня ціна — $ 5418);
- Jeep Compas — 734 авто, (середня ціна — $ 4677);
- Audi Q5 — 631 авто, (середня ціна — $ 8640);
- Mazda CX-5 — 566 авто, (середня ціна — $ 7229)
- BMW X5 — 552 авто, (середня ціна — $ 11 545)
- BMW 3 Series — 529 авто, (середня ціна — $ 6493)
- Mitsubishi Outlander — 523 авто, (середня ціна — $ 5473)
Раніше Фокус також розповідав про найпопулярніші вживані авто з Польщі в Україні.