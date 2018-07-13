Балканец в футболке "Escobar" хотел перевезти кокаин через Украину

Иностранец, разыскиваемый Интерполом, был задержан в Одессе сотрудниками СБУ совместно с прокуратурой.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Уточняется, что он является "гражданином одной из Балканских стран".
По предварительной информации, мужчина долгое время скрывался от правоохранительных органов Италии, где его обвиняли в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков.
"Задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны Евросоюза через территорию нашей страны", - проинформировали в пресс-службе.
Сейчас мужчина находится под стражей. Его могут экстрадировать в Италию.
Напомним, таможенники Азербайджана пресекли попытку транзита наркотиков, которые были отправлены из Ирана в Украину.