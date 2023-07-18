Обманул сотни тысяч человек и получил $70 млн: в Испании арестовали айтишника из Украины

Обвиняемый продавал поддельные антивирусы, вынуждая своих жертв платить по $129.

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Испанская полиция арестовала украинского разработчика программного обеспечения, который с помощью поддельного антивируса выманил у доверчивых жертв более $70 млн, сообщает Bleepingcomputer. Мошеннику удавалось скрываться от правоохранителей более 10 лет по всей Европе.

Мужчину объявили в международный розыск по линии Интерпола более 10 лет назад, после того, как в период с 2006 по 2001 годы он под видом антивирусного ПО стал распространять поддельную программу "для очистки компьютера от вирусов" за что получал по $129 за каждую копию фальшивки. Но перед этим он заразил сотни тысяч компьютеров рекламными зловредным кодом, который отображал угрожающие всплывающие сообщения о "серьезном заражении системы". Пользователям предлагалось срочно приобрести чудодейственный антивирус, чтобы избавиться от заражения. Таким образом, ничего не подозревающие жертвы платили мошеннику-хакеру кругленькую сумму за фальшивую программу безопасности.

Гражданина Украины задержали в аэропорту Барселона-Эль-Прат по прибытии после того, как правоохранительные органы узнали о его запланированном рейсе в Барселону. Операция была проведена следователями из полицейского управления общей информации в сотрудничестве с информационными бригадами Тенерифе и Барселоны и полицейским участком аэропорта Эль-Прат.

После ареста украинец предстал перед Шестым центральным следственным судом Испании, где он был официально арестован, поскольку тяжесть выдвинутых против него обвинений требовала немедленного заключения под стражу.

Мы уже сообщали, что киберэксперта из компании Amazon обвинили в краже $9 млн. Он провернул хитрую махинацию с криптовалютой. Сам подозреваемый называл себя "белым хакером" и предлагал бирже оставить себе часть украденных денег в обмен на обнаруженную уязвимость.

Ранее Фокус рассказывал, что российские хакеры массово взламывают украинцев. Кибепреступники из группы APT28 используют хитрую схему, чтобы узнавать email и пароли жертв. Хакеры рассылают украинцам HTML-файлы, которые внешне похожи на интерфейсы электронных почтовых ящиков UKR.NET.