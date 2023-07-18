Обдурив сотні тисяч людей і отримав $70 млн: в Іспанії заарештували айтішника з України

Обвинувачений продавав підроблені антивіруси, змушуючи своїх жертв платити по $129.

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Іспанська поліція заарештувала українського розробника програмного забезпечення, який за допомогою підробленого антивірусу виманив у довірливих жертв понад $70 млн, повідомляє Bleepingcomputer. Шахраєві вдавалося ховатися від правоохоронців понад 10 років по всій Європі.

Чоловіка оголосили в міжнародний розшук за лінією Інтерполу понад 10 років тому, після того, як у період із 2006 до 2001 року він під виглядом антивірусного ПЗ став поширювати підроблену програму "для очищення комп'ютера від вірусів", за що отримував по $129 за кожну копію фальшивки. Але перед цим він заразив сотні тисяч комп'ютерів рекламним шкідливим кодом, який відображав загрозливі спливаючі повідомлення про "серйозне зараження системи". Користувачам пропонувалося терміново придбати чудодійний антивірус, щоб позбутися зараження. Таким чином, жертви, які нічого не підозрювали, платили шахраєві-хакеру кругленьку суму за фальшиву програму безпеки.

Громадянина України затримали в аеропорту Барселона-Ель-Прат після прибуття після того, як правоохоронні органи дізналися про його запланований рейс до Барселони. Операція була проведена слідчими з поліцейського управління загальної інформації у співпраці з інформаційними бригадами Тенеріфе і Барселони та поліцейською дільницею аеропорту Ель-Прат.

Після арешту українець постав перед Шостим центральним слідчим судом Іспанії, де його було офіційно заарештовано, оскільки тяжкість висунутих проти нього звинувачень вимагала негайного взяття під варту.

Ми вже повідомляли, що кіберексперта з компанії Amazon звинуватили в крадіжці $9 млн. Він провернув хитру махінацію з криптовалютою. Сам підозрюваний називав себе "білим хакером" і пропонував біржі залишити собі частину вкрадених грошей в обмін на виявлену вразливість.

Раніше Фокус розповідав, що російські хакери масово зламують українців. Кіберзлочинці з групи APT28 використовують хитру схему, щоб дізнаватися email і паролі жертв. Хакери розсилають українцям HTML-файли, які зовні схожі на інтерфейси електронних поштових скриньок UKR.NET.