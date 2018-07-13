НАБУ обжалует закрытие "дела рюкзаков"

Национальное антикоррупционное бюро обжалует постановление о закрытии так называемого "дела рюкзаков".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ направило в САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) жалобу на постановление прокурора Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в части подозрения экс-заместителя министра внутренних дел и физического лица-близкого родственника главы МВД, которые, по мнению детективов НАБУ, причастны к хищению 14,5 млн грн при закупке рюкзаков для нужд Национальной гвардии.

Как отмечают в НАБУ, по состоянию на 18:00 13 июля САП так и не предоставила материалы, подтверждающие правовые основания прекращения производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу.

Жалоба адресована руководителю САП. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, Холодницкий должен рассмотреть жалобу и принять решение в течение трех дней с момента его получения.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл так называемое "дело рюкзаков" против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.