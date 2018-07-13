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Формирование антикоррупционной инфраструктуры в Украине завершено, - Порошенко

Формирование антикоррупционной инфраструктуры в Украине завершено, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: пресс-служба президента

Президент заявил, что сделает все для восстановления доверия к украинскому суду

13.07.18 106
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Президент Петр Порошенко заявил, что сделает все от него зависящее для восстановления доверия к украинскому суду.

Об этом Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что проголосованные изменения в Закон "О Высшем антикоррупционном суде" являются тем вариантом, который позволяет быстро, эффективно сформировать независимый суд.

"Я подчеркиваю и настаиваю, что именно президентский вариант, который вчера поддержал парламент и мной будет подписан, является тем вариантом закона, который позволяет быстро, эффективно сформировать независимый суд", - заявил Порошенко.

Он отметил, что проголосованные изменения являются тем вариантом, той версией документа, которую он подавал на первое чтение. Порошенко поблагодарил народных избранников за поддержку именно такого варианта.

Порошенко напомнил, что таким образом наконец-то было завершено формирование антикоррупционной инфраструктуры Украины.

"Для чего это делается? Скажут, что для эффективной борьбы с коррупцией - и будут правы. Скажут, что для завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры, я горжусь тем, что я предложил и законопроект по созданию НАБУ, и назначил руководство, и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, электронные декларации, Национальное агентство по предотвращению коррупции - без антикоррупционного суда это было не полное. Сейчас мы это завершили", - констатировал он.

Президент сообщил, что во время вчерашних встреч с лидерами стран на саммите НАТО обсудил этот вопрос и призвал их как можно быстрее предоставить Украине международных экспертов, которые бы помогли нам сформировать независимый антикоррупционный суд.

"Я обращаюсь к тем возможным кандидатам, которые планируют принять участие в конкурсе - готовьтесь и не бойтесь - вас ждет Украина и вас ждет Высший антикоррупционный суд. Я обращаюсь к Правительству, Верховной Раде чтобы были созданы все необходимые условия, в том числе и финансовые, размещение для того, чтобы суд запустить в этом году. Обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей, Высшемусовету правосудия, чтобы мы также быстро сделали", - также призвал глава государства.

Но главное, подчеркнул президент, что все эти шаги осуществляются для восстановления доверия к украинскому суду и заверил, что для этого сделает все от него зависящее.

"Я буду делать все возможное для того, чтобы доверие украинского гражданина к судебной власти было восстановлено. Чтобы человек, который придет в суд, нашел там правду. И чтобы это был не только Верховный и Высший антикоррупционный суд - чтобы это была каждая судебная инстанция", - сказал он.

По мнению Порошенко, для этого не только власть, но и общество должны создать такие условия, чтобы те, кто дискредитировал себя, больше не работали в судах, а новые могли работать.

"Я нуждаюсь в помощи - помощи людей для того, чтобы мы выстроили ситуацию именно таким образом, чтобы те, кто дискредитировал себя, или кто-то устал, не хочет - ушел из судебной власти. А сегодня этих уже более 2 тысяч - более 30 % судей уже приняли решение уйти из судебной системы. И новые люди, которые придут - защищали украинцев, защищали право и защищали закон", -отметил он.

Глава государства уверен, что к судебной ветви власти удастся восстановить доверие так же, как удалось восстановить доверие к украинской армии, как было восстановлено доверие к Украине со стороны мирового сообщества.

"На сегодняшний день Украина является субъектом международной политики: с Украиной считаются, Украину слышат и Украина влияет на решения и это подтверждает Решение саммита НАТО, где значительную часть уделено именно Украине. Так же, как мы восстанавливаем это доверие, восстановили его, я хочу, чтобы доверие к судебной ветви власти, включая антикоррупционный суд, со стороны обычного украинца была восстановлена. Чтобы он там мог найти правду, защиту и справедливость", - резюмировал президент.

Напомним, в Украине 18% судей подлежат увольнению.

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