Формирование антикоррупционной инфраструктуры в Украине завершено, - Порошенко

Об этом Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что проголосованные изменения в Закон "О Высшем антикоррупционном суде" являются тем вариантом, который позволяет быстро, эффективно сформировать независимый суд.

"Я подчеркиваю и настаиваю, что именно президентский вариант, который вчера поддержал парламент и мной будет подписан, является тем вариантом закона, который позволяет быстро, эффективно сформировать независимый суд", - заявил Порошенко.

Он отметил, что проголосованные изменения являются тем вариантом, той версией документа, которую он подавал на первое чтение. Порошенко поблагодарил народных избранников за поддержку именно такого варианта.

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Порошенко напомнил, что таким образом наконец-то было завершено формирование антикоррупционной инфраструктуры Украины.

"Для чего это делается? Скажут, что для эффективной борьбы с коррупцией - и будут правы. Скажут, что для завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры, я горжусь тем, что я предложил и законопроект по созданию НАБУ, и назначил руководство, и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, электронные декларации, Национальное агентство по предотвращению коррупции - без антикоррупционного суда это было не полное. Сейчас мы это завершили", - констатировал он.

Президент сообщил, что во время вчерашних встреч с лидерами стран на саммите НАТО обсудил этот вопрос и призвал их как можно быстрее предоставить Украине международных экспертов, которые бы помогли нам сформировать независимый антикоррупционный суд.

"Я обращаюсь к тем возможным кандидатам, которые планируют принять участие в конкурсе - готовьтесь и не бойтесь - вас ждет Украина и вас ждет Высший антикоррупционный суд. Я обращаюсь к Правительству, Верховной Раде чтобы были созданы все необходимые условия, в том числе и финансовые, размещение для того, чтобы суд запустить в этом году. Обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей, Высшемусовету правосудия, чтобы мы также быстро сделали", - также призвал глава государства.

Но главное, подчеркнул президент, что все эти шаги осуществляются для восстановления доверия к украинскому суду и заверил, что для этого сделает все от него зависящее.

"Я буду делать все возможное для того, чтобы доверие украинского гражданина к судебной власти было восстановлено. Чтобы человек, который придет в суд, нашел там правду. И чтобы это был не только Верховный и Высший антикоррупционный суд - чтобы это была каждая судебная инстанция", - сказал он.

По мнению Порошенко, для этого не только власть, но и общество должны создать такие условия, чтобы те, кто дискредитировал себя, больше не работали в судах, а новые могли работать.

"Я нуждаюсь в помощи - помощи людей для того, чтобы мы выстроили ситуацию именно таким образом, чтобы те, кто дискредитировал себя, или кто-то устал, не хочет - ушел из судебной власти. А сегодня этих уже более 2 тысяч - более 30 % судей уже приняли решение уйти из судебной системы. И новые люди, которые придут - защищали украинцев, защищали право и защищали закон", -отметил он.

Глава государства уверен, что к судебной ветви власти удастся восстановить доверие так же, как удалось восстановить доверие к украинской армии, как было восстановлено доверие к Украине со стороны мирового сообщества.

"На сегодняшний день Украина является субъектом международной политики: с Украиной считаются, Украину слышат и Украина влияет на решения и это подтверждает Решение саммита НАТО, где значительную часть уделено именно Украине. Так же, как мы восстанавливаем это доверие, восстановили его, я хочу, чтобы доверие к судебной ветви власти, включая антикоррупционный суд, со стороны обычного украинца была восстановлена. Чтобы он там мог найти правду, защиту и справедливость", - резюмировал президент.

Напомним, в Украине 18% судей подлежат увольнению.