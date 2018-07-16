Россия в Азовском море уже задержала 148 украинских суден, - Мининфраструктуры

Российские спецслужбы перехватывают наши корабли для досмотра каждый день

Количество задержанных российскими пограничниками для досмотра украинских судов постоянно растет и на сегодняшний день составляет уже 148 единиц. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Каждый день АМПУ фиксирует задержания спецслужбами Российской Федерации судов для досмотра, следующих в/из портов Мариуполь и Бердянск. Все данные передаются министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов. Так дальше не может продолжаться", - отметил замминистра Юрий Лавренюк.

16 июля 2018 под председательством Лавренюка состоялось совещание по обсуждению вопросов этой проблемы. В совещании приняли участие представители МИД, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, представительства президента в АР Крым, Государственной службы по безопасности на транспорте, АМПУ, Морской поисково-спасательной службы, Фонда "Майдан иностранных дел" и других ведомств.

По результатам совещания участники разработали план действий и приняли ряд совместных решений. Детали не сообщаются.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил рассмотреть вопрос регулярных досмотров Россией украинских судов в Азовском море на заседании Совета нацбезопасности и обороны.