Порошенко провел встречу с главнокомандующим ВС США

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главнокомандующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кертисом Скапаротти и обсудил вопросы сотрудничества.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО только усиливается.
Порошенко подчеркнул, что Украина усиливает свою обороноспособность и реформирует сектор безопасности, потому что стратегической целью страны является вступление в НАТО.
Также сообщается, что президент во время рабочей поездки в Одесскую область посетил американский штабной корабль Mount Whitney.
Отметим, Порошенко не исключает, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.