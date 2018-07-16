В понедельник, 16 июля, в Краматорске 12-летний мальчик обнаружил на детской площадке артиллерийский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой области.

"Он вместе с друзьями гулял во дворе и видел, как вокруг неизвестный мужчина что-то искал с металлоискателем, а потом ушел. Когда ребенок подошел ближе, то увидела на земле снаряд. К счастью, он знал, какую опасность могут представлять взрывоопасные предметы, и сразу вызвал на помощь полицию", - говорится в сообщении.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, это артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.







Ранее в Киеве во время строительства бассейна обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.