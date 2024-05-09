Будут в Украине летом: жители Словакии собрали средства на 2,7 тыс. снарядов

За 24 дня акции словаки задонатили на покупку боеприпасов более 4 миллионов евро. За эти средства будут закуплены 2692 снаряда.

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Граждане Словакии в рамках инициативы "Боеприпасы для Украины" собрали более 4 млн евро для покупки боеприпасов Украине у чешской компании STV Group. Об этом пишет агентство СТК.

Организаторы сбора сообщили, что 2 692 артиллерийских снаряда будут поставлены Киеву не позднее конца лета.

Кампания по сбору средств началась после того, как власти страны отказались присоединиться к инициативе чешского президента Петра Павела по покупке снарядов для Украины.

Изначально планировалось собрать 1 миллион евро, но эту сумму удалось собрать за два дня. В итоге почти 66 тысяч человек за 24 дня акции задонатили 4 миллиона 200 тысяч евро.

Участник гражданской инициативы "Подарок для Путина" Додо Добрик рассказал, что сейчас проводятся консультации с Министерством обороны Чехии по поводу закупок боеприпасов. Министерство уже подтвердило адекватность цен на покупаемые снаряды.

Напомним, что премьер Словакии Роберт Фицо прокомментировал сбор денег, организованный гражданами его страны для закупки боеприпасов для ВСУ. Он считает, что в Украине ничего не изменится.

21 апреля сообщалось, что словацкие активисты собрали 2 млн евро на боеприпасы для Украины. Сборщики средств говорят, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство граждан Словакии не согласны с изменением внешней политики правительства после прошлогодних выборов.

Также Фокус писал, что 12 марта в Словакии состоялись протесты против политики Роберта Фицо. Участники акции требовали продолжить поддержку Украины.