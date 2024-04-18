Словаки ищут средства на боеприпасы для Украины: за три дня уже собрано почти 1,5 миллиона евро

Словацкое правительство отказалось участвовать в чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ, но ряд организаций все равно решили поддержать Украину.

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Несколько организаций и активистов в Словакии начали масштабную кампанию по сбору средств под названием "Боеприпасы для Украины", которая всего за три дня успела собрать почти 1,5 миллиона евро. Такие данные содержатся на официальном сайте проекта Municia Pre Ukrajinu.

"Мы не можем смириться с тем, что наше правительство отказывается помогать нашему соседу. Давайте докажем, что Словакия не труслива и стоит на правильной стороне истории, организовав общественный сбор средств на боеприпасы", — отметили организаторы, призвав всех неравнодушных помогать Украине.

Как сообщает Euractive, уже многие общественные деятели поддержали кампанию, среди которых бывший партизан и узник немецких лагерей во время Второй мировой войны, почти 100-летний Отто Шимко. "С агрессорами невозможно было договариваться, их надо было победить. Этот опыт Второй мировой войны касается и Украины", — сказал Шимко.

Сбор средств также поддержал и бывший министр иностранных дел и прозападный дипломат Иван Корчок. "Почему я поддержал этот сбор? Все очень просто. На нашего ближайшего соседа напали, он защищается, а это невозможно без оружия. Война может закончиться немедленно — когда Россия прекратит свою агрессию. Поддержка Украины — это не продолжение войны, это поддержка существования соседа", — заявил политик.

Зато чиновники, как отмечает издание, комментируют инициативу не очень охотно.

К примеру, министр труда и занятости Эрик Тома сказал, что "вероятно, не будет способствовать" сбору средств, ведь, по его словам, отправка боеприпасов в Украину "не означает быстрого мира".

А министр окружающей среды Томаш Тараба заявил, что не будет поддерживать сбор средств, зато посоветовав одному из журналистов продать свою квартиру и все имущество, чтобы присоединиться к сбору средств.

Напомним, еще 24 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Словакия не имеет больше возможности передавать оружие со своих складов, однако Украина относится к этому "с пониманием". В то же время продолжится коммерческое сотрудничество в части поставок вооружения и техники от словацкого бизнеса.

Также Фокус писал, что 12 марта в Словакии состоялись протесты против политики Роберта Фицо. Участники акции требовали продолжить поддержку Украины.