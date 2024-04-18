Словаки шукають кошти на боєприпаси для України: за три дні вже зібрано майже 1,5 мільйона євро

Словацький уряд відмовився брати участь в чеській ініціативі по закупівлі снарядів для ЗСУ, але низка організацій все одно вирішила підтримати Україну.

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Декілька організацій та активістів у Словаччині розпочали масштабну кампанію зі збору коштів під назвою "Боєприпаси для України", яка лише за три дні встигла зібрати майже 1,5 мільйона євро. Такі дані містяться на офіційному сайті проєкту Municia Pre Ukrajinu.

"Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати нашому сусідові. Давайте доведемо, що Словаччина не боягузлива і стоїть на правильному боці історії, організувавши громадський збір коштів на боєприпаси", — наголосили організатори, закликавши усіх небайдужих допомагати Україні.

Як повідомляє Euractive, вже багато громадських діячів підтримали кампанію, серед яких колишній партизан і в'язень німецьких таборів під час Другої світової війни, майже 100-річний Отто Шимко. "З агресорами неможливо було домовлятися, їх треба було перемогти. Цей досвід Другої світової війни стосується і України", — сказав Шимко.

Збір коштів також підтримав і колишній міністр закордонних справ і прозахідний дипломат Іван Корчок. "Чому я підтримав цей збір? Все дуже просто. На нашого найближчого сусіда напали, він захищається, а це неможливо без зброї. Війна може закінчитися негайно — коли Росія припинить свою агресію. Підтримка України — це не продовження війни, це підтримка існування сусіда", — заявив політик.

Натомість урядовці, як зазначає видання, коментують ініціативу не дуже охоче.

Приміром, міністр праці та зайнятості Ерік Тома сказав, що "ймовірно, не сприятиме" збору коштів, адже, за його словами, відправка боєприпасів в Україну "не означає швидкого миру".

А міністр навколишнього середовища Томаш Тараба заявив, що не підтримуватиме збір коштів, натомість порадивши одному з журналістів продати свою квартиру та все майно, щоб долучитися до збору коштів.

Нагадаємо, ще 24 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Словаччина не має більше можливості передавати зброю зі своїх складів, однак Україна ставиться до цього "з розумінням". Водночас продовжиться комерційна співпраця в частині постачання озброєння та техніки від словацького бізнесу.

Також Фокус писав, що 12 березня у Словаччині відбулися протести проти політики Роберта Фіцо. Учасники акції вимагали продовжити підтримку України.