Словакия больше не может передавать Украине оружие, ведь отдала практически все, — Шмыгаль (видео)

Премьер-министр Украины заявил, что общий объем военной поддержки от словацкого правительства составил более 670 миллионов долларов.

Related video

Сейчас Словакия не имеет больше возможности передавать оружие со своих складов, однако Украина относится к этому "с пониманием". В то же время продолжится коммерческое сотрудничество в части поставок вооружения и техники от словацкого бизнеса. Об этом на брифинге в среду, 24 января, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Мы с пониманием относимся к тому, что Словакия сегодня не имеет больше возможности передавать оружие Украине со своих складов и соответственно общий объем военной поддержки уже составил более 670 миллионов долларов. По состоянию на сегодня они отдали практически все, — заявил Шмыгаль.

Смотреть с 0:35

Как отметил чиновник, правительство Словакии не будет блокировать коммерческое сотрудничество в части поставок оружия и техники от словацкого бизнеса.

"Наше сотрудничество в вопросах оружия продолжится на коммерческой основе, здесь много перспектив. Украинские и словацкие оборонные компании уже совместно производят определенные виды военной техники в Словакии. Будем масштабировать эту работу", — уверяет премьер.

Также, по словам Шмыгаля, стороны пришли к согласию в том, что Словакия будет помогать с поставками техники для строительства линии оборонительных рубежей и разминирования территорий.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Словакия поддержит выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро со стороны Европейского Союза.