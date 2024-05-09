Будуть в Україні влітку: жителі Словаччини зібрали кошти на 2,7 тис. снарядів

За 24 дні акції словаки задонатили на боєприпаси понад 4 мільйони євро. За ці кошти закуплять 2692 снаряди.

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Громадяни Словаччини в межах ініціативи "Боєприпаси для України" зібрали понад 4 млн євро для купівлі боєприпасів для України в чеської компанії STV Group. Про це пише агентство СТК.

Організатори збору повідомили, що 2692 артилерійські снаряди будуть поставлені Києву не пізніше за кінець літа.

Кампанія зі збору коштів розпочалася після того, як влада країни відмовилася приєднатися до ініціативи чеського президента Петра Павела щодо купівлі снарядів для України.

Спочатку планувалося зібрати 1 мільйон євро, але цю суму вдалося зібрати за два дні. У підсумку майже 66 тисяч осіб за 24 дні акції задонатили 4 мільйони 200 тисяч євро.

Учасник громадської ініціативи "Подарунок для Путіна" Додо Добрік розповів, що зараз проводяться консультації з Міністерством оборони Чехії щодо закупівель боєприпасів. Міністерство вже підтвердило адекватність цін на придбані снаряди.

Нагадаємо, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував збір грошей, організований громадянами його країни для закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Він вважає, що в Україні нічого не зміниться.

21 квітня повідомлялося, що словацькі активісти зібрали 2 млн євро на боєприпаси для України. Збирачі коштів кажуть, що кампанія спрямована на те, аби показати, що більшість громадян Словаччини не згодні зі зміною зовнішньої політики уряду після торішніх виборів.

Також Фокус писав, що 12 березня в Словаччині відбулися протести проти політики Роберта Фіцо. Учасники акції вимагали продовжити підтримку України.