"Пукнуть в дерево": премьер Словакии Фицо заявил, что помощь Украине ничего не изменит

По словам Роберта Фицо, ситуацию в Украине якобы не изменит ни помощь от США и Евросоюза, ни 4 млн евро, которые словацкие активисты собрали для закупки боеприпасов для украинской армии.

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Премьер Словакии Роберт Фицо прокомментировал сбор денег, организованный словаками для закупки боеприпасов для Украины. Политик заявил в интервью для JOJ24, что это не изменит ситуацию, пишет Noviny.

На сайте инициативы Ammunition for Ukraine говорится, что словаки собрали уже 4 млн евро.

Фицо же сказал, что люди имеют право делать со своими деньгами то, что считают нужным. Однако это не изменит ситуации. Более того, он заявил, что помощь Украине от США и Евросоюза также якобы не повлияет на дела на фронте.

"Через год-два будет то же самое — все деньги будут потрачены, может быть, часть их будет украдена, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где находимся сейчас. Это моя позиция. Вот почему я все равно предпочитаю мирное решение, прекращение огня любой ценой", — сказал Фицо.

При это он сказал, что уважает словаков и их решение тратить деньги на помощь Украине.

"Пусть каждый гражданин Словацкой Республики делает со своими деньгами, что хочет, это его решение. Знаете, что говорят чехи? Что это как prd do Stromovky (можно перевести как "пукнуть в дерево", — ред.). Извините за выражение, это символично, это символично", — заявил.

Правда, отметил, что они "имеют право думать, что пули и бомбы важнее помощи больным раком в Словакии".

"Если бы мы сегодня сказали, что давайте сделаем сбор для больных раком, наверное, не так много собрали бы", — сказал Фицо.

Кроме того, во время разговора с журналисткой сказал, что Словакия на самом деле помогает Украине. Он напомнил о реверсе газа, который был утвержден еще в 2014 году, а также об отремонтированном пограничном переходе.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что словацкие активисты собрали 2 млн евро на боеприпасы для Украины. Сборщики средств говорят, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство граждан Словакии не согласны с изменением внешней политики правительства после прошлогодних выборов.