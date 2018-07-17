В Кривом Роге произошел взрыв: есть пострадавшие

В Кривом Роге на улице Волшебной произошел взрыв на 8-м этаже девятиэтажки.

Как сообщается, пострадали два человека. Мужчина, который живет в одной из квартир получил ожоги. В состоянии средней тяжести его отвезли в больницу. Ранена также женщина, которая жила в другой квартире. У нее медики диагностировали рваные раны верхних конечностей.

Как сообщает ГСЧС в Днепропетровской области, по предварительной информации взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки между четырьмя квартирами. Есть трещины в несущих конструкциях и выбиты окна.

Спасатели эвакуировали 40 человек с восьмого и девятого этажей. На месте взрыва работают специальные комиссии Причины взрыва устанавливаются.

Напомним, на одной из баз отдыха в Донецкой области прогремел взрыв.