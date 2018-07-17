Все асфальтовые заводы на Закарпатье остановлены, - Москаль

Произошло это из-за запрета на использование полувагонов для транспортировки щебня

В связи с запретом Укрзализныци использовать полувагоны для транспортировки щебня на Закарпатье в области прекращают работу все асфальтовые заводы.

Об этом сообщил глава областной администрации Геннадий Москаль на своем сайте.

"Укрзализныця запретила использование полувагонов для транспортировки щебня на Закарпатье, и в итоге в области прекращают работу все асфальтовые заводы. Дело в том, что львиная доля щебня и других расходных материалов, необходимых для производства асфальта, завозится по железной дороге на Закарпатье из Житомирской и Винницкой областей. Ими пользуются 15 современных асфальтовых заводов, без которых невозможен ремонт автомобильных дорог в области", - сообщил Москаль.

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По словам губернатора, он направил официальное обращение премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой срочно повлиять на ситуацию.

Напомним, централизованная подача воды в дома киевлян может резко прекратиться по причине отсутствия хлора для обеззараживания в запасах у предприятия "Киевводоканал".