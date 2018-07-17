Наши военные понесли потери на Донбассе

Один боец погиб и еще один получил ранения

Во вторник, 17 июля, с 7:00 до 18:00 боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня один украинский воин погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Гнутово, Широкино и Водяное, а по защитникам Зализного отработал снайпер.

"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения.