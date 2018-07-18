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Главная » Страна » Украина упростила правила трудоустройства иностранцев

Украина упростила правила трудоустройства иностранцев

Украина упростила правила трудоустройства иностранцев
Фото: РБК-Украина

Максим Нефьодов считает, что правительство продолжает методично разрабатывать и внедрять эффективные решения в интересах украинского бизнеса

18.07.18 102
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Правительство Украины 18 июля приняло ряд решений по дерегуляции  бизнеса.

Об этом сообщает Укринформ

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов отметил, что создание благоприятного бизнес-климата в Украине предусматривает принятие значительного количества решений по совершенствованию или отмене чрезмерных и ничем не оправданных регуляторных ограничений, которые присутствуют в украинском законодательстве. 

"Правительство продолжает методично разрабатывать и внедрять эффективные решения в интересах украинского бизнеса, целью которых является создание как можно более благоприятных для его развития и роста регуляторных условий", - сказал он.

Кабмин отменил дискриминационную норму относительно запрета на внесение записей и хранение трудовых книжек своих работников иностранными юридическими лицами на территории Украины. Соответствующая норма прямо противоречит Хозяйственному кодексу Украины, согласно которому иностранные юридические лица на ее территории, приравниваются в своих правах и юридическом статусе к украинским.

Отмена такой обязанности позволит иностранным юридическим лицам самостоятельно вносить отметки в трудовых книжках своих работников, что гармонизирует Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек работников с Хозяйственным кодексом Украины, а также будет способствовать беспрепятственному исполнению представительствами иностранных юридических лиц своих обязанностей в соответствии с Кодексом законов о труде.

Кроме того, правительство упростило процедуру трудоустройства иностранцев. Сейчас для получения вида сотрудники Государственной миграционной службы (ГМС) требуют от иностранцев после получения разрешения уехать и вернуться в Украину. При этом такой выезд/въезд может быть осуществлен через территорию любой страны и не предусматривает получение каких-либо дополнительных документов.

Соответствующее решение предусматривает отмену возможности отказа в оформлении вида на жительство на основании того, что дата въезда в Украину предшествует дате получения разрешения на трудоустройство. Ожидаемый результат таких изменений - открытость Украины для высококвалифицированных иностранных специалистов, а также уменьшение нагрузки на ГМС.

Напомним, 4 миллиона украинцев являются трудовыми мигрантами.

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