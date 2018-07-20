Государственный концерн Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.



Об этом сообщает пресс-служба предприятия в пятницу, 20 июля.



Отмечается, что оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время будет направлено в военные подразделения.

Фото: Укроборонпром

Огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью и уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

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"Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине начинается серийное производство комплексов активной защиты "Заслон" и "Шершень". Комплексы будут поставлять в Турцию.